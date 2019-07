Het begon met musicals, waaronder Tarzan. Remy Borsboom, alias dj Remy Cooper, schitterde in verschillende producties (Joop van Ende, Rick Engelkes en V&V producties) totdat hij naar de middelbare school ging en interesse kreeg in feestjes en muziek. Hij raakte geïnspireerd door lokale dj’s. Hij vond het zo leuk om muziek te maken en plaatjes te draaien met vrienden, dat hij na diverse cursussen uiteindelijk naar de Rockacademie in Tilburg ging. Inmiddels heeft hij diverse platen uitgebracht bij onder andere Armada, en heeft hij zijn eigen label en muziekstudio.

Na zijn middelbare school is Remy eerst een andere studie gaan doen, maar de muziek lonkte. “Toen ik het plaatjes draaien had ontdekt, heb ik me daar echt ingestort. Ik ging zelf muziek maken en heb ook muziekinstrumenten gespeeld. Ik wil heel graag iets creëren, in plaats van alleen maar oefenen. Ik ben house muziek gaan maken en uiteindelijk heb ik besloten om te gaan doen wat ik echt wilde doen: muziek maken.”

Remy zit in het laatste jaar van de Rockacademie. “Ik leer daar heel veel en zit met veel verschillende mensen in de klas die allemaal een ander talent hebben. We krijgen gastcolleges van platenlabels, dj’s en managers. Ik heb al veel muziek gemaakt en inmiddels negen platen uitgebracht. Op die manier word je opgepikt. Zo heeft dj Lost Frequenties, de nummer zeven van de dj Mag top 100, mij gevraagd om zijn muziek te remixen. Ik heb een housetrack gemaakt voor hem voor een festival. Die is goed ontvangen een half jaar geleden.”

Hoe is het nu met je?

“Ik ben heel recent mijn eigen label en mijn eigen studio in Den Haag gestart. Daar woon ik ook. Daar ga ik volgend jaar 24/7 werken. Aan eigen producties, maar ik ga ook produceren voor anderen. Dat doe ik nu ook al, dan schrijf ik mee of produceer ik muziek voor ze. Ik wil graag writing camps gaan geven, dan krijg je mensen over de vloer en ga je samen schrijven. De studio is een hele fijne ruimte om creatief bezig te zijn. Dit wordt ook mijn afstudeerrichting: een eigen label en productie studio starten. Mijn school is heel fijn, ze denken met me mee en richten je op wat jij persoonlijk nodig hebt. Ik heb met school een plan geschreven en ga de komende tijd bij andere bedrijven dagen meelopen.”

Waar word je gelukkig van?

“Van wat ik nu doe, heel simpel, muziek schrijven, maar ook om het uit te brengen en het te delen. Als je het binnenhoudt, voelt het als opkroppen, maar als je het deelt en reacties krijgt, dan voelt dat het beste. Ik voel me ook gelukkig als ik aan het optreden ben. Vorige week is mijn nieuwe single uitgekomen. Als ik die dan draai op een festival voelt dat heel goed. Eigenlijk word ik nog gelukkiger van goeie vrienden meenemen naar bijvoorbeeld een optreden of naar mijn studio. Als familie en vrienden betrokken zijn bij wat je doet, dan wordt het echt iets waardevols.”

Wijze les

“Het heft in eigen handen nemen en van elke tegenslag een wakker moment maken, zodat je misschien iets harder moet werken om van iets wel een succes te maken. Dat je als muzikant ondernemend moet zijn en lef moet hebben. Als je alleen muziek maakt en daar vervolgens niks mee doet, dan creëer je geen nieuwe kansen. Daarom ben ik een studio begonnen. Dat is een gewaagde stap voor mij, ook financieel, want er is veel concurrentie. Ik heb een goede tip gekregen, namelijk dat je niet te hard moet willen groeien. Je moet goed nadenken over wat je wilt en wat de gevolgen van je keuzes zijn. Kan je het aan, zowel mentaal als fysiek?”

Hoe blijf je ‘Remy’ in de wereld van muziek en dj’s?

“Dat is een interessant vraagstuk. Het heeft met bewustzijn te maken. Het feit dat jij dit aan mij vraagt, doet mij er al over nadenken. Er is veel media aandacht geweest, zeker sinds het overlijden van Avicii. Ook op school wordt er aandacht aan besteed. Er zijn docenten die hun les hieraan wijden: hoe blijf je herinneren waar je vandaan komt en hoe zorg je ervoor dat je je niet laat opfokken door de muziek industrie. Het is gevaarlijk als je jezelf met anderen vergelijkt. Muzikanten zijn best gevoelig. Vrienden van mij kunnen dagen lang stappen, maar dat doe ik niet. Ik kan dat niet, want ik heb drukke weken. Ik drink zo min mogelijk alcohol en ik doe sowieso geen drugs. Ik wil bouwen aan mijn carrière. Als ik een avond heel veel ga drinken, maakt mij dat niet gelukkiger. Ik wil de volgende dag nuttig zijn.”

Mooiste feedback

“Vrienden van mij die standaard mijn muziek luisteren, omdat ze het heel vet vinden. Een vriend van mij heeft een eigen gouden plaat voor mij gemaakt en aan mij gegeven, als een cadeau, zomaar uit het niets. Dan merk je dat iemand de tijd neemt om zijn waardering te laten zien.”

Wat zou je nog willen?

“Dat ik fulltime in mijn studio kan werken, dat komt steeds dichterbij. Maar ik wil ook meer draaien op optredens, meer festivals. Ik heb er nu een aantal gedaan, ik hoop dat dat gaat groeien. En daarnaast dat mijn platen goed lopen en aanslaan bij het publiek en dat ik meer kan releasen, want dat is belangrijk. Soms ben ik wat ongeduldig. Ik moet goed blijven nadenken wat ik uitbreng. Het moet het beste van het beste zijn.”

Lees ook: