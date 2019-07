Amsterdam verliest zaak rond ziekenhuispand

De curatoren van het failliete MC Slotervaart hoeven niet in onderhandeling te gaan met de gemeente Amsterdam over de verkoop van het ziekenhuispand, heeft de rechter in Amsterdam besloten. Ook hoeven de curatoren geen faillissementsonderzoek te doen, zoals het stadsbestuur eiste.

De curatoren willen het pand aan vastgoedbedrijf Zadelhoff verkopen, maar daar is de gemeente Amsterdam het niet mee eens. Zadelhoff wil zeker 45 miljoen euro neertellen voor het ziekenhuispand, waarmee alle schulden betaald kunnen worden. Het bod van de gemeente is zo’n 10 miljoen lager.

“Er staat de gemeente dan ook niets in de weg om een tweede bod te doen. Volgens de gemeente ontbreekt het aan voldoende informatie om een nieuw bod te kunnen overwegen, maar die stelling is onvoldoende onderbouwd”, aldus de rechter.

Het Amsterdamse stadsbestuur wilde een deal met Zadelhoff voorkomen, omdat dan het pand in handen zou komen van oud-eigenaren Loek Winter en Willem de Boer. Onder de leiding van Winter ging het ziekenhuis eerder failliet. Maar de rechtbank concludeert dat de gemeente geen nadere concrete informatie naar voren heeft gebracht waaruit mogelijke onrechtmatigheden rond het faillissement zouden blijken.