‘Hele verdenking tegen Taghi moet op tafel’

Het Openbaar Ministerie (OM) moet de verdenking tegen Ridouan Taghi in zijn volle omvang op tafel leggen. Volgens Inez Weski, advocaat van Taghi, heeft het OM “een oneindig aantal onderzoeken” tegen haar cliënt openstaan.

Weski sprak woensdag voor het eerst op een openbare rechtszitting over de strafzaak tegen Taghi, die door het OM met vijftien andere verdachten wordt beschuldigd van een aantal liquidaties en pogingen daartoe. Het OM, dat Taghi onlangs formeel heeft aangeklaagd, heeft al aangekondigd dat daar nog meer zaken bij zullen komen.

Taghi geldt als de meest gezochte verdachte van Nederland. Justitie heeft een beloning van 100.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot zijn arrestatie. Het OM ziet hem als de onbetwiste leider van een criminele organisatie die het woensdag karakteriseerde als “een geoliede moordmachine”.

Verklaringen van kroongetuige Nabil B. vormen voor het OM een substantieel deel van het bewijs tegen Taghi en de zijnen. Weski meent dat B. in zijn verklaringen heeft zitten “puzzelen” en daarbij is geholpen door zijn verhoorders.

De rechtbank vroeg de raadsvrouw waarom Taghi niet op de zitting in de extra-beveiligde rechtszaal op Schiphol was. “Daar kan ik helaas niets over zeggen”, aldus Weski.