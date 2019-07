Taakstraf voor schietende leerling Roermond

De rechtbank in Roermond heeft dinsdag een 17-jarige jongen uit Koningsbosch, die in september 2018 heeft geschoten in en rond een school in Roermond, veroordeeld tot 200 uur taakstraf en twee jaar voorwaardelijke jeugddetentie. Het Openbaar Ministerie had 200 uur taakstraf en een jaar voorwaardelijke jeugddetentie geëist.

De rechtbank in Roermond achtte bewezen dat de jongen gericht geschoten heeft op een medeleerling, die op dat moment naast een docent stond. Hij wilde op die manier een einde maken aan de pesterijen door deze medeleerling.

De jongen kwam op 14 september 2018 met een luchtbuks, messen en een bijl naar school en schoot daar zowel binnen als buiten enkele malen. Niemand raakte gewond. Maar de impact van de schietpartij was volgens de rechtbank zowel bij leerlingen en docenten, als in heel Nederland, groot.