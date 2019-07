‘Besluit Ringweg zware tegenvaller’

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat reageert teleurgesteld op de uitspraak van de Raad van State (RvS). Minister Cora van Nieuwenhuizen noemt het besluit in een reactie een “zware tegenvaller”.

De RvS oordeelde woensdag dat de A12 en de A27, beide onderdeel van de Ring van Utrecht, niet verbreed mogen worden. Het project zou zorgen voor meer stikstofuitstoot, onder meer in natuurgebieden.

“De verbreding van de wegen bij Utrecht, de draaischijf van ons wegennet, is erg belangrijk voor de doorstroming van het drukke verkeer in Nederland, en voor de verbetering van de verkeersveiligheid op de Ring Utrecht”, zegt het ministerie.

Het ministerie benadrukt dat er meer natuur in de plaats komt voor het project. “Er zijn meer en hogere geluidsschermen voorzien en er komt een groene verbinding over de A27.”

De verbreding van de Ring Utrecht is van groot belang voor het kabinet. Het project werd genoemd in het regeerakkoord. De plannen waren gebaseerd op het Programma Aanpak Stikstof (PAS), maar in mei zette de Raad van State een streep door dat programma.

De PAS voldoet volgens de RvS niet aan Europese regelgeving. De verbreding van de A27 en A12 is het eerste grote infrastructuurproject van de overheid dat sneuvelt in het kader van de PAS-uitspraak.