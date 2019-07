Niemand bestraft voor omkopen gedeputeerde

Niemand is bestraft voor het omkopen van de Noord-Hollandse oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers. Drie verdachten zijn dinsdag vrijgesproken. Bij twee anderen is het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard, maar zij krijgen wel een boete van 1000 euro voor het bezit van een valse factuur uit 2007.

Om iemand te kunnen veroordelen voor omkoping, moet het duidelijk zijn dat iemand die geld geeft aan een politicus daar iets voor terug verwacht. Bij drie verdachten is dat niet duidelijk. Zij worden daarom vrijgesproken. Bij de andere twee verdachten is de aanklacht afgewezen. Justitie is niet-ontvankelijk, omdat het veel te lang duurde voor de twee werden vervolgd. De zaak speelde ongeveer twaalf jaar geleden.

Hooijmaijers was tussen 2005 en 2009 gedeputeerde van Noord-Holland. Hij ging over ruimtelijke ordening. Hooijmaijers had nauwe banden met de vastgoedwereld, volgens rechters te nauw. De VVD’er werd veroordeeld voor corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen. De Hoge Raad gaf hem uiteindelijk 2,5 jaar gevangenisstraf.