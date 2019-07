Storing Schiphol voorbij, vliegverkeer hervat

De storing bij het bedrijf dat op luchthaven Schiphol de brandstoftoevoer van vliegtuigen verzorgt, is voorbij. De eerste vliegtuigen zijn volgetankt en vertrokken en het vluchtschema wordt geleidelijk hervat, meldt de luchthaven.

Reizigers wordt nog wel aangeraden mogelijke wijzigingen voor hun vlucht in de gaten te houden via de website van Schiphol of de app. Gestrande reizigers moeten zich melden bij hun vliegmaatschappij, die ervoor moet zorgen dat er slaapgelegenheid wordt geregeld.

Vanwege de storing zijn woensdag ongeveer 180 vluchten geannuleerd. Het gaat om ongeveer evenveel inkomende als uitgaande vluchten.