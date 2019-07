Weer twee verdachten rellen Waalwijk opgepakt

De politie heeft opnieuw twee mannen gearresteerd in verband met de voetbalrellen in Waalwijk op 25 mei. Zaterdag werd een 26-jarige man uit Genderen opgepakt, zondag een 28-jarige Waalwijker. Het totale aantal aanhoudingen komt daarmee op zeven.

De vijf verdachten die eerder al zijn aangehouden, zijn mannen in de leeftijd van 19 tot 23 jaar. Twee van hen komen uit Kaatsheuvel, een uit Waalwijk, een uit Sprang-Capelle en een uit Genderen.

Ze worden onder meer verdacht van openlijke geweldpleging. Alle verdachten krijgen ook een stadionverbod opgelegd.

De ongeregeldheden braken uit na de playoff-wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles, eerst in het stadion, later ook daarbuiten. De Mobiele Eenheid kwam verschillende malen in actie. Na het bekijken van camerabeelden kon de politie de eerste lichting relschoppers aanhouden.