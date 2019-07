Digital nomad: het nieuwe werken vanuit je strandstoel

Waar flexwerken inmiddels een bekend begrip is binnen de huidige arbeidsmarkt, wint nu ook het volledig locatie-onafhankelijk werken als digital nomad aan populariteit. Door Europa of de hele wereld rondreizen terwijl je werkt, het klinkt aantrekkelijk. Of toch niet? Wat komt er bij kijken als je als digital nomad reizen en werken combineert?

Door de groeiende digitalisering zijn deze rondreizende professionals in staat overal ter wereld online op afstand te werken. Ondanks de voordelen van deze manier van leven en werken blijft de behoefte aan persoonlijke contact met andere digital nomads groot. Dit blijkt uit recent onderzoek in opdracht van het netwerk platform LinkedIn onder 300 Nederlandse digital nomads.

Uitdagingen digital nomad

Hoewel het combineren van werken en vakantie vanuit een strandstoel op Bali of vanuit een groet stad in Europees land veel voordelen met zich meebrengt, zoals het gevoel van vrijheid (56%) en zelf je agenda kunnen indelen (51%), brengt het voor langere tijd in het buitenland verblijven ook uitdagingen met zich mee. Ook al zijn digital nomads voor hun werk online altijd verbonden en zijn velen van hen actief op social media, is het leggen van offline sociale contacten voor ruim een vijfde van hen een uitdaging.

Het eerste contact met potentiƫle klanten, zo blijkt uit het onderzoek, wordt gelegd via de website (32%) en mond-tot-mondreclame (32%). Het aantrekken van nieuwe leads kan een uitdaging zijn voor digital nomads. Als je een freelance digital nomad bent, kan het lastig zijn om nieuwe opdrachten te vinden en ze vervolgens binnen te halen. Twee op de vijf ondervraagden geven aan dat werken in het buitenland het lastiger maakt om nieuw werk te vinden.

Vertaling communicatie

Door de toenemende populariteit van volledig locatie-onafhankelijk werken wordt er om een aanpassing in de manier van werven voor dit talent gevraagd. Op LinkedIn kan bij het plaatsen van een vacature aangegeven worden dat het locatie-onafhankelijk werk betreft. Zo kunnen digital nomads eenvoudig hun volgende opdracht vinden. Daarnaast moet je als digital nomad ervoor zorgen dat al je communicatie uitingen, waaronder je storytelling, vertaald zijn.

Voordelen digital nomad

En wat zijn de voordelen van het werken in het buitenland als digital nomad? Het vergroot je netwerk, het brengt uitdagingen in je werk, meer zelfstandigheid en het vraagt om meer creativiteit in de manieren van netwerken. Dit lijkt tevens de basis te vormen voor succes. Zelfvertrouwen (66%), aanpassingsvermogen (61%) en sociale vaardigheden zoals netwerken (42%) zijn volgens de nomads de drie belangrijkste vaardigheden die nodig zijn om succesvol in het buitenland te kunnen werken.