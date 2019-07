Duurzaamheid in de keuken: hoe verspil je minder voedsel?

In Nederland wordt per persoon ruim 40 kilo voedsel per jaar weggegooid. Het gaat daarbij meestal om brood en andere niet lang houdbare voedingsmiddelen zoals zuivel, groente en vlees. Daar zijn verschillende oorzaken voor te bedenken. We kopen te veel in, we koken te veel eten voor de maaltijd of we vinden wat er gekookt is niet lekker. Behalve dat het weggooien van zoveel voedsel niet goed voor je portemonnee is, is het ook niet goed voor het milieu.

Het produceren van voedsel kost veel energie en grondstoffen die volledig zijn verspild als we het voedsel ongebruikt in de kliko gooien. Daarbij kun je ook je bedenkingen hebben of het wel acceptabel is om in een wereld waar op sommige plaatsen nog altijd hongersnood heerst zoveel goed voedsel weg te gooien.

Duurzaam eten

Wat duurzaamheid betreft is Nederland het zwakke broertje van de EU. Ook wat betreft duurzaam eten kan er nog wel wat verbeterd worden in Nederland. De Verenigde Naties hebben in hun lopende agenda onder andere opgenomen dat de voedselverspilling van consumenten en supermarkten in 2030 met 50 procent verminderd moet zijn. Dat lijkt voorlopig nog een onhaalbaar doel.

Om als consument iets tegen voedselverspilling te doen, kun je beginnen met het op maat kopen van eten en drinken, dus niet te veel in huis halen. Een grote voorraad in huis hebben van voedsel dat niet lang houdbaar is, betekent in de praktijk dat er veel moet worden weggegooid omdat de houdbaarheidsdatum is overschreden. Pas in ieder geval altijd de FIFO methode toe: first in, first out. Wat je als eerste hebt gekocht, moet je ook als eerste weer opeten. Zo voorkom je dat producten te lang blijven liggen.

Ook is het verstandig om voor het boodschappen doen een boodschappenlijstje te maken en je daar ook aan te houden. Als je aanbiedingen wilt kopen, kies dan alleen voor producten die lang houdbaar zijn of die je kunt invriezen.

Belangrijk is om ook te proberen zoveel mogelijk op maat te koken, zodat er na de maaltijd niet te veel eten overblijft. Het is misschien moeilijk om in te schatten hoeveel je dinergasten zullen gaan eten, maar hoeveel jij en je familie dagelijks eten, is makkelijk te bepalen.

Om de houdbaarheid van voedsel te vergroten, kun je voedsel invriezen. Een nieuw alternatief voor invriezen is het drogen van voedsel met een voedseldroger of voedsel dehydrator, waarmee het water uit groenten, fruit, vlees of vis wordt gehaald. Hierdoor kun je voedingsmiddelen veel langer bewaren, zonder dat deze hun voedingswaarde verliezen.

Kliekjesdag

Voedsel dat overblijft of bijna aan de houdbaarheidsdatum zit, wordt vaak weggegooid. Dat is niet nodig. Van veel van deze kliekjes kun je gemakkelijk nog een hele maaltijd maken. Een restje pasta is de volgende dag vaak nog lekkerder. Zo kun je van overgebleven groenten heel goed een maaltijdsoep maken of deze verwerken in een quiche of een groente omelet.

Een tip is om groente en vlees die niet gebruikt zijn, zo snel mogelijk in te vriezen. Als je genoeg kliekjes ingevroren hebt, vormen ze samen een maaltijd voor kliekjesdag. Dat is goedkoop en ook goed voor het milieu.