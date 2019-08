Celstraf voor brandstichtende prins carnaval

De rechtbank in Maastricht heeft oud-prins carnaval Mike S. uit Holtum veroordeeld tot veertien maanden celstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, wegens het in brand steken van zijn eigen woning. Hij stichtte in januari dit jaar brand in de woning na een hooglopende ruzie met zijn vriendin, die vervolgens bij hem wegliep. “De woning, die na een verbouwing van vier jaar eindelijk klaar was om er samen met zijn vriendin te wonen en verder aan hun toekomst te bouwen”, aldus de rechtbank.

De wanhoop om het verlies van zijn relatie die leidde tot de brandstichting, werd volgens de rechtbank aangewakkerd door fors alcoholgebruik. Op dat moment was S. prins carnaval van vastelaovesvereniging De Katers in zijn woonplaats Holtum. Die hadden dit jaar groot feest wegens het 6 maal 11-jarig bestaan. Dat feest moest zonder prins worden gevierd.

De rechtbank vond de man tijdens zijn daad verminderd toerekeningsvatbaar en legde hem daarom een relatief milde straf op. Gedurende een proeftijd van drie jaar mag de man geen alcohol meer drinken, bepaalde de rechtbank. De reclassering bepaalt hoe dat alcoholgebruik gecontroleerd wordt. Bovendien moet hij zich in die proeftijd voor zijn depressies laten behandelen.

S. komt binnenkort vrij, omdat hij het onvoorwaardelijke deel van zijn straf al heeft uitgezeten in voorarrest. De rechtbank bepaalde dat hij zijn vriendin 4000 euro schadevergoeding moet betalen.

De uitspraak is conform de eis van het Openbaar Ministerie.