Man aangehouden voor twee verkrachtingszaken

Een 25-jarige man uit Eindhoven is maandag aangehouden op verdenking van het verkrachten van twee vrouwen in Eindhoven en Valkenswaard. Hij wordt ook verdacht van een derde incident waarbij een vrouw werd achtervolgd in Eindhoven.

Een 23-jarige vrouw uit Frankrijk deed op 31 juli aangifte van verkrachting. Zij werd eerder die ochtend aangesproken door een man op een scooter. Die bood aan de vrouw naar haar hotel te brengen, maar bracht de Fran├žaise naar een park en verkrachtte haar daar.

Op zondag 4 augustus deed een 15-jarig meisje aangifte van verkrachting. Zij werd in Valkenswaard mishandeld en gedwongen achterop een scooter te springen. De man nam haar toen mee naar een stuk bos aan de Eindhovenseweg, waar hij haar verkrachtte.

Eerder zondagochtend werd een 23-jarige vrouw op vergelijkbare wijze aangesproken in Eindhoven, zij wist op haar fiets te ontkomen. De man kon worden opgepakt door de signalementen die de drie vrouwen de politie hebben doorgegeven.