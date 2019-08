Zwangere vrouw mishandeld door groep mannen

De politie is op zoek naar een groep mannen die een zwangere vrouw heeft mishandeld in het Amsterdamse Bos. De groep bestond uit ongeveer acht mannen van ongeveer 20 tot 25 jaar. De politie vraagt getuigen van de mishandeling, op zaterdag 20 juli, zich te melden.

De vrouw zette toen iemand af in haar auto bij een muziekfestival in het Amsterdamse Bos. Volgens de politie wilde een aantal mannen niet aan de kant gaan toen ze weer wilde vertrekken. Als een van hen tegen de auto aankomt, wordt ze bedreigd en opent eentje het bijrijdersportier. Hij trapt, ondanks dat de vrouw roept dat ze zwanger is, een aantal keer op haar in, aldus de politie.

Een omstander schiet de vrouw te hulp en belt de politie. De mannen trappen nog een aantal keren naar de auto en gaan er vervolgens vandoor.