Utrecht weer beste Nederlandse universiteit

De Universiteit Utrecht is opnieuw uitgeroepen tot beste universiteit van Nederland. In de jaarlijkse Academic Ranking of World Universities van de Universiteit van Shanghai staat Utrecht op de 49e plaats.

Vorig jaar stond de Utrechtse universiteit nog op de 51e plek. De Rijksuniversiteit Groningen staat op de mondiale ranglijst op plek 65. Daarmee is het de op een na hoogste geklasseerde Nederlandse universiteit. Ook de Erasmus Universiteit Rotterdam (68) en Leiden (82) staan in de wereldwijde top 100.

De lijst wordt, net als voorgaande jaren, aangevoerd door de Amerikaanse universiteiten Harvard en Stanford. Op de derde plek staat het Britse Cambridge.

De ARWU-ranking bekijkt meer dan 1200 universiteiten. De beste 500 worden opgenomen in de jaarlijkse ranglijst. Er wordt vooral gekeken naar de onderzoeksresultaten en het aantal keren dat medewerkers van een universiteit in wetenschappelijke tijdschriften publiceerden of zijn geciteerd. Ook onderscheidingen zoals Nobelprijzen en Fields Medals tellen zwaar mee.