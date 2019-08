Eerste spreekuur musici in Spaarne Gasthuis

Het Spaarne Gasthuis in Heemstede begint als eerste ziekenhuis in Nederland met een speciaal spreekuur voor muzikanten. Zij kunnen hier vanaf maandag terecht voor alle lichamelijke klachten en blessures die worden veroorzaakt door musiceren of die invloed hebben op het maken van muziek, maakte het ziekenhuis bekend.

Muzikanten krijgen vooral klachten aan de schouders, handen, polsen, en/of nek. Ook gehoorproblemen komen voor. Violisten, cellisten en houtblazers hebben het vaakst last van blessures. Volgens onderzoek heeft 90 procent van alle conservatoriumstudenten hier mee te maken.

“Waar veel mensen niet bij stilstaan is dat muzikanten, net als topsporters en dansers, een lichamelijke topprestatie moeten leveren om hun vak of hobby te kunnen uitoefenen. Blessures en gezondheidsklachten komen dan ook veel voor bij deze groep”, zegt Laura Kok, deskundige op het gebied van blessures bij musici.

Nederland telt ongeveer 20.000 professionele en 3 miljoen amateurmusici.

Volgens Kok van het Spaarne Gasthuis is er in Nederland een klein aantal gespecialiseerde behandelaren voor muzikanten, voornamelijk fysiotherapeuten en revalidatieartsen. “Maar de meeste muzikanten worden nu behandeld door zorgverleners zonder specifieke kennis van muziekgeneeskunde. Musici worden vaak gezien als lastige patiënten. Over het algemeen zijn ze heel bezorgd over hun lichaam. Meestal wordt door artsen niet begrepen dat iets kleins als een tinteling in de hand of vingers, al het einde van een carrière kan betekenen”, aldus de arts.