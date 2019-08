Brand biomassacentrale Sittard onder controle

In een biomassacentrale aan de Rijksweg Noord in Sittard heeft woensdag in het begin van de avond een grote brand gewoed. Grote zwarte rookwolken waren tot in de verre omtrek te zien. Volgens een woordvoerster van de brandweer zijn er geen gewonden. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle, maar is nog wel bezig met nablussen.

De brand woedde in het gedeelte waar de houtpulp wordt opgeslagen. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de thermische olie.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

In 2007 woedde er ook een grote brand in de centrale die toen nog maar enkele maanden operationeel was. De centrale is toen voor een groot deel afgebrand en moest worden herbouwd.