Herfst wordt nat met veel wind

Vallende blaadjes, dagenlang regen en een stevige wind. Dat staat ons deze herfst volgens Weeronline mogelijk te wachten. September verloopt nog vrij kalm, maar in oktober en november gaan alle remmen los. En daarbij is het warmer dan normaal.

De kans is groot dat de wind deze herfst vaak in de zuidwesthoek zit. Hierdoor wordt relatief zachte lucht vanaf de Atlantische Oceaan naar ons land geblazen. Het zeewater is een paar graden warmer dan normaal en dat levert bij een aanlandige wind hogere temperaturen op. De herfst als geheel wordt waarschijnlijk 0,5 tot 1 graad warmer dan gebruikelijk.

De zuidwester zorgt niet alleen voor zacht weer, ook is kans op meerdere stormen. Bovendien is het regelmatig regenachtig. Over het hele herfstseizoen kan 40 tot 70 millimeter meer neerslag vallen dan in een gewone herfst en daarbij spannen oktober en november de kroon.

Dat de kans op nat en winderig weer groot is, betekent niet dat het ook elke dag regent en hard waait. Er zijn ook zeker periodes van meerdere dagen waarin het droog is met lekker nazomerweer of, later in de herfst, lenteachtige temperaturen.