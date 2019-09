In Delfzijl (Groningen) zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee mensen neergestoken. Een van de twee is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht.

De steekpartij gebeurde rond 02.00 uur in het centrum van de stad, in de buurt van de Kerkstraat en de Schoolstraat. Daar zou volgens omstanders een vechtpartij zijn uitgebroken, waarbij werd gestoken. De hulpdiensten zijn ter plaatse en de politie doet onderzoek.