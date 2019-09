Makkelijker deeltijdverblijf in zorginstelling

Het wordt makkelijker om part time in een zorginstelling te verblijven. Door voortaan een vaste eigen bijdrage te rekenen voor deeltijdverblijf, wordt instellingen een boel administratieve rompslomp bespaard. De nieuwe regels gaan vanaf 1 januari in, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Voor mensen die voor bijvoorbeeld een gehandicapt familielid, of een oudere partner met dementie zorgen is dit soort zorg een tussenoplossing. Als de zorg hen zwaar valt, kunnen ze op deze manier hulp krijgen zonder dat hun kind of partner meteen permanent in een instelling belandt. Maar omdat er zoveel administratie bij komt kijken, bieden veel instellingen deze vorm van verblijf nu niet aan.

Die situatie hoopt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zo te veranderen. “Het is ingrijpend als het niet meer lukt om de zorg voor een kind, ouder of partner, thuis te organiseren. Deze vorm van verblijf kan ouders ook helpen om de zorg thuis juist wél vol te houden. Kinderen kunnen zo langer thuis in het eigen gezin opgroeien.”