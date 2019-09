Alarmcentrale ANWB: net zo druk als in 2018

De alarmcentrale van de ANWB heeft afgelopen zomer ongeveer 600.000 belletjes ontvangen. Het gaat om telefoontjes van vakantiegangers die te maken hadden met persoonlijk leed of letsel óf melding wilden doen van problemen met hun auto, camper of caravan. Het aantal is gelijk aan de zomer van 2018.

De meeste meldingen over personenhulp kwamen uit Turkije, Spanje, Frankrijk, Griekenland en Duitsland. Volgens de alarmcentrale lag het aantal calamiteiten een stuk lager dan vorig jaar. Een relatief groot aantal hulpvragen had betrekking op natuurbranden in Gran Canaria waardoor vakantiegangers in de problemen kwamen.

De ANWB Alarmcentrale is sinds 1959 het aanspreekpunt voor vakantiegangers met problemen in het buitenland.