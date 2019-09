Beslag op landgoed oprichter Dream or Donate

Enkele gedupeerden van inzamelingssite Dream or Donate hebben beslag laten leggen op het landgoed van de oprichter van de site, Robert-Jan Mastenbroek. Ze willen zo zeker weten dat ze hun geld terugkrijgen, laat hun advocaat Royce de Vries weten na berichten van de Stentor en RTV Oost. Het landgoed staat in de buurtschap Witharen bij Ommen.

De gedupeerden die het beslag hebben laten leggen, eisen in totaal bijna 94.000 euro van Mastenbroek. Dat zijn niet alle eisers en het totale bedrag dat wordt geclaimd ligt iets hoger, benadrukt De Vries. “Omwille van de tijd en de efficiĆ«ntie hebben we nu alleen de grootste vorderingen meegenomen. Dit is louter bedoeld om zekerheid te verkrijgen, als stok achter de deur.”

Op Dream or Donate kon geld voor goede doelen worden ingezameld. De site ging onlangs plotseling uit de lucht. Mastenbroek zei dat Dream or Donate was gehackt en dat hij daarom stopte met zijn site. Hij verkocht daarna een paar bezittingen op Marktplaats. Hij heeft 25.000 euro overgemaakt als eerste vergoeding. Dat geld is tijdelijk op een speciale rekening van De Vries gezet. De advocaat zegt dat hij in gesprek is met Mastenbroek en dat de onderhandelingen “in goede sfeer” verlopen.