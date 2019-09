Honderden drie uur vast in gestrande trein

Ongeveer zeshonderd mensen hebben dinsdag bijna drie uur vastgezeten in een gestrande trein tussen Breda en Rotterdam. De trein kwam door onbekende oorzaak stil te staan, bevestigde een woordvoerster van de NS berichtgeving door Nu.nl van deze strekking.

Wat er precies aan de hand was en waardoor het zo lang heeft geduurd voordat de situatie kon worden opgelost wordt onderzocht. De trein is uiteindelijk op eigen kracht doorgereden naar station Rotterdam.

“Meestal kijken we in zo’n geval ‘wat is er aan de hand’, ‘kan dat worden gerepareerd’ en ‘welke evacuatiemogelijkheden zijn er’, ‘kunnen bussen of een sleeptrein ingezet’. Maar uiteindelijk kon de trein zelf naar Rotterdam rijden”, aldus de zegsvrouw.

De reizigers mochten in de tussentijd niet de trein uit in verband met veiligheidsoverwegingen. Gedupeerden kunnen hun geld terugvragen.