Super tips van Super Remie: wat kan je doen dat je computer sneller wordt?

Hij hoort het vaak: mijn computer is zo traag. Kan dat niet wat sneller? Dat kan zeker. We zijn op onze telefoon en iPad gewend dat pagina’s meteen openen. Op laptops is dat vaak niet het geval, aldus Super Remie, een Apple computer nerd die elke dag mensen helpt met hun apparatuur, aansluiting, instellingen, WiFi en veiligheid. Nieuws.nl vroeg hem om tips. Wat kan je doen dat je computer sneller wordt?

Veel computers worden verkocht met een harde schijf. “Eigenlijk kan dat niet meer. Het ophalen van informatie van de harde schijf op het moment dat jij een pagina aanklikt, kost tijd. Apple en andere fabrikanten zijn te lang met harde schijven blijven doorwerken. Als mensen een computer gaan kopen en aan mij advies vragen, zeg ik altijd dat er een SSD in moet zitten.” Dit is meteen de eerste tip van Remie.

Tip 1

“Investeer altijd in een computer met een SSD (Solid State Drive). Mocht je een nieuwe computer kopen, koop dan niet een computer met een harde schijf, maar met een SSD. Met een harde schijf is echt zonde, want dan heb je vanaf dag één een trage computer. Een SSD haalt de informatie binnen 1 seconde binnen, vaak nog sneller. Als je een programma opstart, is het meteen actief. Op een iPhone of iPad zit standaard een SSD. We zijn gewend dat bijvoorbeeld WhatsApp direct opent.”

Tip 2

“Als je een computer hebt met een harde schijf kan je deze vervangen door een SSD. Dit is wel afhankelijk van de leeftijd. Ik heb ook cliënten die een wat ouder en goedkoper model computer kopen, bijvoorbeeld een Apple iMac uit 2017, en vervolgens meteen een SSD erin laten zetten. Ik haal de harde schijf eruit, plaats de SSD erin en het is meteen een super snelle computer. Dit kan tot 600 euro schelen. Met Windows is dit ook mogelijk. Voor 90 euro heb je al 500 gigabyte SSD.”

Tip 3

“Het is mogelijk om je computer zelf te optimaliseren. Vroeger hielp het om je bureaublad op te ruimen, maar nieuwe generatie computers hebben geen last meer van overvolle bureaubladen. Daar is dus geen snelheidswinst mee te behalen. Je computer kan wel traag worden door Malware. Je kan dit als troep op je computer zien. Virussen zijn één van de vele soorten malware. Verder helpt het ook als je zorgt dat er geen overbodige programma’s op de achtergrond meedraaien. Veel programma’s starten zichzelf als je je computer opstart, het is een goed idee om dit actief uit te schakelen per programma. Als je minder dan 8GB werkgeheugen hebt is het ook een goed idee om niet teveel programma’s tegelijk actief te hebben. Dit geld ook voor tabbladen in je browser. Ik kom wel eens klanten tegen met meer dan 40 tabbladen open en zijn verbaast dat hun computer zo traag is.

Tip 4

“Wil je toch heel veel tabbladen of programma’s tegelijk open hebben staan of werk je met zware programma’s zoals Final Cut, Adobe Premiere of Logic Pro? Overweeg dan om naast een SSD ook je werkgeheugen uit te breiden naar 8, 16 of zelfs 32GB. Dan heb je niet alleen nu, maar ook in de toekomst een snelle computer.”

