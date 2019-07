Super tips van Super Remie: wat kan je doen voor meer online veiligheid?

Voor alles hetzelfde wachtwoord gebruiken? Dat kan tegenwoordig echt niet meer, aldus Super Remie, een Apple computer nerd die elke dag mensen helpt met hun apparatuur, aansluiting, instellingen, wifi en veiligheid. Nieuws.nl vroeg hem om tips. Wat kan je doen voor meer online veiligheid?

Online veiligheid heeft twee kanten. Hoe beveilig je jezelf als je online en hoe beveilig je je eigen computer? Veiligheid kent niet één knop waarmee alles geregeld is. “Het is iets wat we elke dag moeten beoefenen. Dat is voor veel gebruikers niet fijn, maar is helaas wel hoe het is.” Wat kunnen we doen?

Tip 1

“Begin met een wachtwoord manager. Dan ben je echt goed bezig en heb je al je wachtwoorden op één veilige plek. Ik raad 1password aan, maar dat is wel meteen de duurste, namelijk 64,99 euro of vanaf 36 dollar per jaar. De cloud versie hiervan is de meest gebruiksvriendelijke. En dan zijn er nog een paar wachtwoord managers, bijvoorbeeld Lastpass en Dashlane. Er zijn ook gratis wachtwoord managers.”

Met de manager kan je makkelijker overal verschillende wachtwoorden hebben. “Ik werk zelf met wachtwoorden die ik niet ken. Sommige weet ik uit mijn hoofd, maar de meeste websites waar ik iets bestel, heb ik door 1password een wachtwoord laten genereren en zijn meer dan 20 tekens lang. Ik laat ze door 1password invullen, zodat ik ze niet over hoef te typen.”

Tip 2

“Zorg dat je overal een ander wachtwoord hebt. Je bank is belangrijk, maar ook voor je sociale media en je email is het noodzakelijk dat je een ander wachtwoord hebt. Als iemand toegang heeft tot je mail, kan die wachtwoorden resetten en dus ook andere accounts openen. De meeste hacks gebeuren op account niveau. Hackers zijn niet langer één persoon, maar computers. Die hacken honderdduizend mensen tegelijk, waar je zomaar opeens tussen kan zitten.”

Tip 3

“Zorg dat je wachtwoorden uit minimaal 12 tekens bestaan. De wachtwoorden die de meeste mensen gebruiken zijn te makkelijk. Eigenlijk moet er elk jaar één teken bij. Het gaat om de lengte en dus niet om speciale tekens. Die helpen zeker, maar focus je op de lengte.”

Tip 4

“Voor extra beveiliging kan je 2 factor authenticatie aanzetten. Dit kan bij steeds meer websites. Dit betekent dat je na het invullen van een wachtwoord een code van vier of meer cijfers ontvangt via de sms of in je wachtwoord manager. Dit is steeds meer nodig dus raad ik ook echt aan. Met name voor Facebook en je mailaccount maakt dit het een stuk veiliger. Dit is echt tegen hackers.”

Tip 5

“Beveiliging is ook je computer zelf. Windows kan je extra beveiligen met Bitlocker en Apple met FileVault. Dan word je computer geblokkeerd en aan de achterkant extra beveiligd. Mocht je computer in verkeerde handen komen, is deze onleesbaar. Bitlocker zit in Windows 10 Pro, maar moet je wel zelf aanzetten. Bij Apple staat Filevault standaard aan.”

Binnenkort meer tips van Super Remie!