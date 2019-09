‘Grote kwaliteit’ bij kunstenaars met beperking

Thomas Verlaek uit Enschede heeft de Special Award (3000 euro) gewonnen, de vierjaarlijkse prijs voor beeldend kunstenaars met een beperking. Verlaek kreeg de prijs vrijdag in Utrecht uit handen van Marijke van Hees, voorzitter van de Raad voor Cultuur. De raad vindt het van groot belang dat mensen met een beperking ook volop meedoen in de kunstwereld, aldus een woordvoerder.

De jury kende de tweede prijs toe aan Karhang Mui uit Goes, de derde prijs aan Michel de Vreugd uit Sassenheim en de Jong Talentprijs aan Guus Schut uit Arnhem. Nicole van Lier uit Panningen werd door bijna 3000 deelnemers aan een internetverkiezing uitverkoren voor de publieksprijs. Alle winnaars, die ieder werden beoordeeld aan de hand van drie inzendingen, krijgen een geldbedrag voor verdere ontwikkeling.

Volgens de vakjury waren de ingezonden kunstwerken van “uitzonderlijke kwaliteit, originaliteit en puurheid”. De jury stond onder onder leiding van Bart Rutten, artistiek directeur van het Centraal Museum.

De initiatiefneemster van de prijs, de stichting Special Arts Nederland, wil kunstenaars met een beperking een volwaardige plek geven in onze samenleving. “Deze uitreiking speelt een belangrijke rol bij het breken met het heersende beeld dat het bij gehandicapten, als het gaat om kunst, neerkomt op ‘bezigheidstherapie’. En dat terwijl, net als in de in sport, door mensen met een beperking op allerlei niveaus wordt gepresteerd. Was het werk van Vincent van Gogh en Max Ernst dankzij of ondanks hun psychische handicaps van zo’n uitzonderlijke kwaliteit? Een beperking kan net zo goed een verrijking zijn”, aldus voorzitter Peter Pennekamp.

Werk van 39 genomineerde kunstenaars is tot en met zondag te zien in de Utrechtse Nicolaïkerk.