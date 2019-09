PrinsjesBoekenprijs voor Herman Tjeenk Willink

De PrinsjesBoekenprijs voor het beste politieke boek is vrijdag toegekend aan Groter denken, kleiner doen van voormalig vicepresident van de Raad van State Herman Tjeenk Willink.

De PrinsjesBoekenprijs wordt elk jaar tijdens het Prinsjesfestival uitgereikt. De prijs is ingesteld om het belang van boeken over de nationale politiek te benadrukken en de kwaliteit ervan te helpen bevorderen. De winnaar krijgt een oorkonde en 2500 euro.

De jury bestaat uit Jan Schinkelshoek (voormalig CDA-Tweede Kamerlid), Monique Leyenaar (hoogleraar politicologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen) en Kim van Keken (freelance journalist). In zijn boek roept Tjeenk Willink op tekenen van verwaarlozing en sluipende uitholling van de democratische rechtsorde onder ogen te zien, positie te kiezen, het debat aan te gaan en zelf grenzen te trekken. “Tjeenk Willink heeft tijdens zijn lange, indrukwekkende politieke en bestuurlijke carrière steeds aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de democratische rechtsorde. Wat zijn boek zo indrukwekkend maakt, is hoe knap, treffend en indringend hij dat thema aan de orde stelt”, aldus juryvoorzitter Schinkelshoek.

Het is de zevende keer dat de prijs wordt uitgereikt. Vorig jaar ging deze naar hoogleraar politieke geschiedenis Remieg Aerts voor zijn boek ‘Thorbecke wil het’, een biografie over de staatsman Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872).

De PrinsjesFotoprijs ging dit jaar naar David van Dam, die tijdens een schorsing van de Algemene Politieke Beschouwingen FvD-fractievoorzitter Thierry Baudet op een onbewaakt moment fotografeerde met een glas wijn en een sigaret. Daarover zegt de jury dat de foto door het moment van fotograferen en standpunt van de fotograaf veel symboliek heeft “die veel zegt over de tijd waarin wij leven en hoe we met elkaar omgaan”. Zijn aanwezigheid bij het bespreken van de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid vond Baudet destijds “beneden zijn waardigheid”. Die woorden nam Baudet later terug.

Het Prinsjesfestival is een burgerinitiatief van vrijwilligers die hiermee in de aanloop naar en ook op Prinsjesdag het feest van de democratie vieren.