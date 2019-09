Ook volgend weekend kans op nazomers weer

Nederland kan zondag nog even verder genieten van het nazomerse weer. Maar dan is het ook echt gedaan met de pret. Vanaf maandag daalt het kwik naar temperaturen die lager zijn dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar, meldt Weeronline.

Het wordt zondag tussen de 19 en 24 graden. Limburg maakt zelfs kans op de zomerse 25 graden. Deze warmte wordt echter in de nacht en maandagochtend door regen en een frisse noordenwind verdreven. De temperatuur schommelt dan tussen de 16 en 18 graden terwijl 18 tot 20 graden normaal is voor half september.

Toch is er een sprankje hoop voor liefhebbers van warmer weer. Later in de week draait de wind van noord naar zuid. Dat betekent aanvoer van warmere lucht. Het is dus goed mogelijk dat het volgend weekend gewoon weer terrasjesweer is.

De hoeveelheid regen die komende nacht en maandagochtend valt is overigens klein en is bij lange na niet genoeg om iets aan het grote neerslagtekort in ons land te doen. Gemiddeld is het tekort 200 millimeter, maar in delen van Brabant en Limburg is het nog veel erger met een tekort van bijna 300 millimeter.