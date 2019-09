Gesprekken voor nieuwe regering Sint Maarten

Op Sint Maarten vinden dinsdag en woensdag consultatierondes plaats met politieke partijen om te komen tot een nieuwe regering. Dat heeft gouverneur Eugene Holiday van Sint Maarten bekendgemaakt. De regering van minister-president Leona Romeo-Marlin is gevallen nadat twee parlementariërs van regeringspartij United Democrats (UD) zich dit weekend onafhankelijk hadden verklaard.

De twee hebben daarna een akkoord gesloten met twee oppositiepartijen. Volgens hen was het landsbestuur in gevaar nadat de fractieleider van de UD twee weken geleden zijn vertrouwen in de regering had opgezegd. De beoogde nieuwe coalitie wil haast maken met de besteding van de noodhulp van ruim 500 miljoen euro waarvoor Nederland garant staat. Die is gegeven na de verwoestingen van orkaan Irma in 2017.

Sint Maarten is nog veel werk te verrichten. Dat werk kan volgens de oppositie niet nog meer vertraging oplopen. De regering van Romeo-Marlin wil verkiezingen, maar gouverneur Holiday noemt het “in het belang van het land” dat er eerst wordt gekeken of er een nieuwe regering kan worden gevormd.