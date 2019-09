Keolis gaat rijden bij Apeldoorn en Lelystad

Keolis Nederland wordt de nieuwe busvervoerder rond de steden Apeldoorn, Zwolle en Lelystad. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel hebben dat bekendgemaakt.

Keolis Nederland was al verantwoordelijk voor het busvervoer op de Veluwe en in Midden-Overijssel en blijft dat vanaf december 2020. Daar komt in september 2021 het ov in Lelystad bij en in december 2023 volgt de regio IJsselmond. De bussen gaan rijden onder de naam RRReis in een paars-blauw-groene stijl.

Ook vervoerders Arriva, Connexxion en EBS brachten een bod uit op de concessie waarmee tussen de 70 en 80 miljoen euro is gemoeid. Een van de eisen die de provincies stelden, was verduurzaming van het busvervoer. Een groot deel van stadsbussen gaat emissievrij rijden. Vanaf 2025 geldt dat voor alle nieuw aangeschafte bussen.

Topman Frank Janssen van Keolis Nederland is blij met de nieuwe concessie. “Niet alleen omdat we onze huidige vervoergebieden Veluwe en Midden-Overijssel behouden, maar vooral omdat we onze reizigers daar mogen blijven bedienen én onze dienstverlening verder mogen uitbreiden.”