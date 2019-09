My Baby wint Gouden Notekraker

De band My Baby heeft de Gouden Notekraker 2019 gewonnen. De prijs voor beste nieuwkomer, de Zilveren Notekraker, ging naar de band Luwten van singer-songwriter Tessa Douwstra. De winnaars van de vakprijs werden dinsdagavond bekendgemaakt in de Amsterdamse poptempel Paradiso. DI-RECT, Benjamin Herman, Jeangu Macrooy en Thijs Boontjes waren ook genomineerd.

Het eclectische Nederlands-Nieuw-Zeelandse trio My Baby timmert sinds 2012 aan de weg. Ze stonden al op diverse Europese festivals, zoals het Britse Glastonbury, Sziget in Hongarije, Fusion in Duitsland, maar ook op Pinkpop en Lowlands.

De Notekrakers zijn prijzen van uitvoerende artiesten die daarmee hun waardering uitspreken voor collega-musici. De prijzen worden uitgereikt op initiatief van vakbond Ntb en auteursrechtenorganisatie Sena. Vorig jaar won de Nederlands-Portugese singer-songwriter Magda Mendes de Gouden Notekraker en ging de aanmoedigingsprijs naar Nina June.