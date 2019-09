Prominente vrouwen: hou onze planeet leefbaar

Een groep van tientallen prominente vrouwen roept de politiek op meer actie te ondernemen tegen klimaatverandering. “De wereld is ernstig onvoorbereid op de effecten van de klimaatcrisis. En het grootste obstakel is niet geld, maar gebrek aan politiek leiderschap”, schrijven ze in hun klimaatbrief, die inmiddels nog tienduizend steunbetuigingen heeft gekregen.

“Kinderen stellen ons vragen over de plastic soep, over bijen, bosbranden en een stijgende zee. Wij zoeken naar antwoorden, maar staan vaak met onze mond vol tanden. Vanwege de troep die we overal lozen, terwijl zij hun kamer moeten opruimen”, aldus de opstellers van de brief. Het betoog is ondertekend door prominente vrouwelijke politici, presentatrices, actrices, schrijfsters en advocaten, onder wie Hedy D’Ancona, Bénédicte Ficq, Naima Azough, Dieuwertje Blok, Hadewych Minis, Connie Palmen en Angela Groothuizen.

“Schiphol blijft groeien, de scheepvaart blijft buiten schot en 130 km op de snelweg blijft het streven”, schetsen de schrijfsters van de ‘klimaatbrief’. “Wij vinden het onbegrijpelijk dat de fossiele industrie ieder jaar 7,6 miljard euro overheidssteun krijgt met ons belastinggeld, terwijl wij worden gevraagd om onze bandenspanning te controleren om zo onze CO2-uitstoot terug te brengen.”