Duizenden ‘klimaatstakers’ bij mars Den Haag

In het centrum van Den Haag is de demonstratie voor een ambitieuzer klimaatbeleid begonnen. Duizenden mensen hebben zich vrijdagmiddag verzameld om hun zorgen en boosheid te uiten over de uitstoot van broeikasgassen. De Koekamp, naast station Den Haag Centraal, staat al behoorlijk vol.

Ook in de hal van het station staan veel mensen klaar om zich bij de actie aan te sluiten. Onder de deelnemers aan de staking zijn veel ouderen. Ook zijn er mensen die hun kinderen hebben meegenomen. Een peuter loopt rond met een bord met daarop de tekst ‘er is geen planeet b’. Een andere actievoerder houdt de tekst ‘make the Netherlands cold again’ omhoog.

De zogeheten Klimaatstaking wordt gesteund door tientallen organisaties, van de milieubeweging tot vakbond FNV en van de Fietsersbond tot 1700 wetenschappers die zichzelf Scientists4Future noemen.