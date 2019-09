Keith Bakker weer verdacht van zedendelict

Gewezen verslavingsgoeroe Keith Bakker moet zich melden bij de politie. Hij wordt verdacht van een zedenmisdrijf. Bakker woont in Bali maar reist dit weekend naar Nederland om zich dinsdag bij de politie in Amsterdam te vervoegen. Dat bevestigt zijn advocaat Michael Ruperti, na berichtgeving in het AD.

Zeven jaar geleden werd Bakker (1960) veroordeeld tot vijf jaar cel wegens seksueel misbruik van een aantal meisjes en jonge vrouwen. Hij werkte als hulpverlener en opende in 2004 een afkickkliniek. Hij verscheen veel op televisie, onder meer als ervaringsdeskundige en als coach van probleemjongeren.

Advocaat Ruperti weet alleen dat het dit keer om een zedenaangifte gaat. Ook wordt Bakker verweten dat hij het beroepsverbod heeft overtreden dat hij destijds bij zijn veroordeling kreeg opgelegd. Hij mocht tien jaar lang niet actief zijn als hulpverlener.