Veel politie rond Binnenhof, wel rustig

Rond het Binnenhof in Den Haag is veel politie aanwezig wegens het boerenprotest dat in de hofstad wordt gehouden. Bij de meeste ingangen richting het parlementsgebouw staan extra politiebusjes en speciaal uitgeruste agenten houden de omgeving in de gaten.

Veel wegen naar het gebied rond de gebouwen van de Tweede en Eerste Kamer en het ministerie van Algemene Zaken zijn versperd. Het protest van de boeren wordt gehouden op het Malieveld, een kleine kilometer van het Binnenhof vandaan. De directe omgeving van het Binnenhof was dinsdagochtend nog zeer rustig.

Een grote groep boeren is met honderden tractors naar Den Haag afgereisd. Ze zijn boos over hoe er in de politiek over de agrarische sector wordt gesproken. Een afvaardiging van de Tweede Kamer zal met de boeren in gesprek gaan, en ook landbouwminister Carola Schouten zal naar het protest komen.