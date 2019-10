Advies: geen ‘designated survivor’ voor Kamer

De Tweede Kamer moet geen ‘designated survivor’ aanwijzen om het werk voort te kunnen zetten als een extreme ramp de andere Kamerleden uitschakelt, vindt een werkgroep die zich daarover heeft gebogen. Het is niet alleen overbodig om een Kamerlid achter de hand te houden, maar ook onwenselijk.

De regering wees met Prinsjesdag voor het eerst een minister aan die de plechtigheid in de Ridderzaal aan zich voorbij moest laten gaan. Mocht het daar verzamelde kabinet getroffen worden door een terroristische aanslag of andere catastrofe, dan zou minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken het landsbestuur kunnen overnemen.

Premier Mark Rutte opperde dat het misschien ook voor het parlement verstandig zou zijn om een of meerdere Kamerleden uit voorzorg op een veilige plaats in reserve te houden. Het bestuur van de Tweede Kamer zette een drietal Kamerleden aan het werk, maar die zien daar geen heil in.