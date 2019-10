OM buigt in zaak brandmerken scouts

Het Openbaar Ministerie vervolgt een scoutsleider uit Goes in hoger beroep niet alleen voor zware mishandeling maar ook voor schuld aan wonden die hij veroorzaakte toen hij drie scouts van 11, 11 en 13 jaar oud brandmerkte. Dat bleek dinsdag tijdens de zitting bij het gerechtshof in Den Bosch.

De aanklager eiste tegen de 24-jarige Mark B. 240 uur taakstraf. De verdachte werd vorig jaar vrijgesproken, omdat hij de brandwonden niet met opzet veroorzaakte. Het OM ging in hoger beroep.

Twee jongens en een meisje liepen in de zomer van 2017 brandwonden op tijdens een ontgroeningsritueel bij de zeeverkenners. Daarbij zouden de kinderen zogenaamd worden gebrandmerkt door met een staaf met inkt de letters FN op de rug van de kinderen te stempelen, de initialen van Frans Naerebout, naamgever van de scoutinggroep. Om het echt te laten lijken, haalde B. de staaf door het vuur.

B. had gevoeld of de pook niet te heet was. Dat was voor de rechtbank destijds reden om aan te nemen dat hij de kinderen niet opzettelijk verwondde. Justitie liet toen meteen weten dat het in hoger beroep ging, omdat ze vindt dat er sprake is van opzet, omdat B. had moeten weten dat hij de kinderen had kunnen verwonden. De aanklager zei dinsdag ‘voor de zekerheid’ ook het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld aan de dagvaarding toe te voegen.

Eén van de drie kinderen heeft blijvend letsel overgehouden. “Als ik had geweten dat ze zo veel pijn zouden hebben, had ik het niet gedaan natuurlijk. Dit was nooit de bedoeling”, zei B. dinsdag. Hij werd ondanks de vrijspraak geroyeerd door Scouting Nederland.

De uitspraak is 5 november.