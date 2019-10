Warm onthaal protestboeren in Noordwijk

Protestboeren die zaterdagochtend naar Noordwijk zijn getrokken, hebben daar een warm onthaal gekregen. De ongeveer 75 boeren, met 50 trekkers, staan bij Hotel van Oranje waar de opnames van het tv-programma Business Class plaatsvinden. Daar wilden ze zendtijd afdwingen.

Maar presentator Harry Mens heeft intussen al programmatijd voor ze ingeruimd, en belooft ze koffie met gebak. Er mogen vijftien boeren naar binnen, en twee mogen meepraten aan tafel. Hotelmedewerkers delen koffie en thee uit, later worden de boeren getrakteerd op croissantjes en broodjes. De sfeer is gemoedelijk, zegt een woordvoerder van het hotel. De boeren zelf delen bloembollen uit. Eerder had Mens al gezegd dat zijn vader een bollenboer was.