‘Investeer in duurzame schoolgebouwen’

De PO-Raad en VO-raad, sectororganisaties in het primair en voortgezet onderwijs, en de Bouwagenda pleiten er in een opiniestuk in de Volkskrant voor om te investeren in schoolgebouwen. Volgens de organisaties blijken scholen hun gebouwen goed te onderhouden, maar is het niet eenvoudig om de panden te laten voldoen aan de maatstaven van deze tijd.

Volgens voorzitters Rinda den Besten (PO-Raad), Paul Rosenmöller (VO-raad) en Bernard Wientjes (Bouwagenda) zijn de organisaties bereid met de ministeries en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) deze regie op te pakken en de samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen te bevorderen.

“Het is een dubbele investering in de toekomst, want het levert een economisch én maatschappelijk rendement op. Betere schoolgebouwen zijn gunstig voor de leerprestaties van leerlingen en de werkomstandigheden van leraren. Scholen kunnen bovendien, als centrum van een buurt of dorp, het draagvlak voor de energietransitie vergroten. Eén schoolgebouw staat qua uitstoot gelijk aan twintig tot vijftig huishoudens. Als het kabinet met het Investeringsfonds meters wil maken in de energietransitie en wil investeren in de toekomst van Nederland, moet het hier beginnen.”