Flink meer reistijd door werk aan Zuidas

Wie de komende dagen met de auto of de trein via de Amsterdamse Zuidas reist, moet rekening houden met omleidingen en vertraging. Zowel station Amsterdam Zuid en RAI als de snelweg A10 Zuid (richting Utrecht) is afgesloten vanwege werkzaamheden. De snelweg gaat donderdagavond dicht tot en met maandagochtend. De treinen rijden op vrijdag en zaterdag niet en op zondag is er een beperkte dienstregeling.

De afsluiting is nodig om het dak van de nieuwe reizigerstunnel van station Amsterdam Zuid dwars door de A10 Zuid en het spoor te kunnen schuiven. Aanvankelijk stond deze klus gepland voor het pinksterweekend, maar vanwege vertraging bij ander werk lukte dat toen niet meer.

Het verkeer wordt de komende dagen omgeleid. De werkzaamheden aan de weg beginnen donderdag om 22.00 uur en duren tot maandag 05.00 uur. Vooral op vrijdag wordt grote drukte verwacht, aangezien normaal gesproken zo’n 10.000 auto’s per uur in de ochtendspits rijden. De omleidingsroutes via de A9 en A5 kunnen dit verkeer niet aan, waardoor automobilisten het dringende advies krijgen thuis of elders te werken.

Reizigers kunnen wel met de metro naar station Zuid en de RAI.

Het werk vindt plaats in het kader van de uitbreiding en vernieuwing van station Amsterdam Zuid, onderdeel van het omvangrijke project Zuidasdok. Het betonnen dak dat wordt geplaatst is 70 meter lang, 15 meter breed en 2 meter dik.