Universiteitsmedewerkers voeren e-mailactie

WOinActie, een platform dat strijdt voor een betere financiering van het wetenschappelijk onderwijs, wil een reeks acties gaan voeren om die wens te verwezenlijken. Die moeten steeds intenser worden. De eerste actie bestaat uit het instellen van een automatisch antwoord op e-mails, waarin deelnemers zeggen het te druk te hebben om snel te antwoorden. Die is vrijdag begonnen.

Er gaat volgens de initiatiefnemers veel te veel priv├ętijd op aan werk. Hoeveel universiteitsmedewerkers er meedoen, was vrijdag nog niet te zeggen, aldus wetenschapper Ingrid Robeyns van de universiteit in Utrecht en Marijtje Jongsma van de Vakbond voor de Wetenschap (VAWO). “Maar we hopen op een sneeuwbaleffect”, aldus de laatste.