Duurzaamheidsorganisatie Urgenda benadrukt dat het kabinet aan zet is om te zorgen dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen voldoende reduceert. “Wil het kabinet de afspraken in het zogenoemde Urgendavonnis halen, dan zou Nederland tussen eind 2018 en eind volgend jaar in totaal 23 megaton minder moeten uitstoten. Daar deden we in het verleden meer dan 21 jaar over.”

article

1440665

AMSTERDAM (ANP) - Duurzaamheidsorganisatie Urgenda benadrukt dat het kabinet aan zet is om te zorgen dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen voldoende reduceert. "Wil het kabinet de afspraken in het zogenoemde Urgendavonnis halen, dan zou Nederland tussen eind 2018 en eind volgend jaar in totaal 23 megaton minder moeten uitstoten. Daar deden we in het verleden meer dan 21 jaar over."

https://nieuws.nl/algemeen/20191101/urgenda-extra-maatregelen-kabinet-van-belang/

https://cdn.nieuws.nl/media/2019/11/01153004/urgenda-extra-maatregelen-kabinet-van-belang.jpg

Landelijk