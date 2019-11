Limburg wil eindelijk intercity naar Aken

Limburg wil dat de NS eindelijk werk gaat maken van het doortrekken van de intercityverbinding Amsterdam-Heerlen-Aken. Het laatste stukje tussen Heerlen en Aken komt almaar niet van de grond, hoewel al sinds 2003 alles in kannen en kruiken leek om zo’n treinverbinding tot stand te brengen. Er is sindsdien al meer dan 100 miljoen euro geïnvesteerd aan Nederlandse en Duitse kant, de infrastructuur is nagenoeg klaar.

Maar de intercity rijdt vanuit Heerlen nog steeds niet door naar het naburige Aken. Om daar vaart achter te zetten gaan burgemeester Emile Roemer van Heerlen en gedeputeerde Carla Brugman van de provincie Limburg dinsdag samen met een Duitse delegatie de Tweede Kamer het eerste treinkaartje aanbieden voor de intercityverbinding Amsterdam-Heerlen-Aken.

Hoewel de verbinding genoemd wordt in de Nederlandse hoofdrailnetconcessie 2015-2025 heeft de NS de lijn nog steeds niet ingepland. Oud-Kamerlid Roemer roept daarom de hulp in van de Tweede Kamer en de minister. “Het toevoegen van een nieuwe stop Aken aan de intercityverbinding van Amsterdam naar Heerlen maakt een groot verschil”, aldus Roemer. “Het opent voor Nederland niet alleen een deur naar Aken, maar ook de poort naar Duitsland en Europa.”

De NS laat weten dat met de huidige infrastructuur andere reizigers te veel nadeel ondervinden van een rechtstreekse verbinding tussen Amsterdam, Heerlen en Aken. “Uit onderzoek blijkt dat voor elke reiziger die hier voordeel bij heeft, er vijftig reizigers nadeel ondervinden. Zij zijn dan bijvoorbeeld langer onderweg dan nu het geval is.”

Volgens de NS kunnen reizigers tussen Amsterdam en Aken in 3 uur op plaats van bestemming zijn met een overstap in Heerlen. “Met de snelle overstap op station Heerlen bedienen we zowel binnenlandse reizigers als reizigers die van en naar Aken reizen en hebben al onze reizigers een fijne verbin