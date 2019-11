Appartementen in Maastricht ontruimd om brand

In Maastricht is donderdagavond een appartementencomplex ontruimd vanwege een brand. Die zou zijn ontstaan in een keuken en is geblust. Niemand raakte gewond.

De brandweer laat weten dat vijftig bewoners uit hun appartementen zijn gehaald vanwege de grote rookontwikkeling op de gang. Ze zijn naar een opvanglocatie in de buurt gebracht. Wanneer ze terug mogen, is niet bekend.

Het gebouw staat aan het Erasmusdomein, ten zuidoosten van het centrum. Drie mensen zijn ter plaatse door het ambulancepersoneel nagekeken.