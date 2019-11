Gevaarlijke stoffen vrij door ladingdiefstal

Bij een ladingdiefstal vanaf een Nederlandse vrachtwagen op een parkeerplaats langs de A73 in Roermond zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gevaarlijke stoffen gemorst. De brandweer is uitgerukt om het nikkel in poedervorm van de straat op te ruimen. Nikkel in poedervorm is kankerverwekkend en kan gevaarlijk zijn bij aanraking, laat een woordvoerder van de brandweer weten.

De vrachtwagen was geladen met zeventien grote tonnen met nikkel en kobalt. De dieven wisten twaalf tonnen uit het laadruim van de vrachtwagen te stelen. Toen de Russische chauffeur dat merkte begon hij te toeteren. De dieven vluchtten met de buit.

De chauffeur was op de parkeerplaats aan het overnachten, toen de dieven toesloegen. “Blijkbaar is nikkel lucratief genoeg om te stelen”, aldus de woordvoerder van de brandweer.

De prijs van nikkel brak de afgelopen jaren steeds nieuwe records. Vooral in China en India is de vraag groot, terwijl het aanbod niet toe is genomen.