Glow Eindhoven decor actie voor Zwarte Piet

Zo’n 150 mensen hebben vrijdagavond in Eindhoven meegedaan aan een manifestatie voor het behoud van Zwarte Piet. De bijeenkomst was georganiseerd door de actiegroep ‘Eindhoven handhaaft Zwarte Piet’. In Eindhoven vindt momenteel het lichtspektakel Glow plaats dat talloze kijkers trekt.

De organisatie is niet te spreken over wat zij ervaart als het verstoren van een kinderfeest door Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Bij de intocht van Sinterklaas zaterdag in Eindhoven gaat KOZP tegen deelname van Zwarte Piet demonstreren. KOZP staat dan bij de route die Sinterklaas aflegt. Volgens deelnemers aan de bijeenkomst vrijdagavond zetten de acties van KOZP veel kwaad bloed.

Aan de intocht in Eindhoven doen dit jaar voor het laatst Zwarte Pieten mee, beloofde burgemeester John Jorritsma onlangs. Vanaf volgend jaar lopen roetveegpieten mee. Volgens Eindhoven handhaaft Zwarte Piet moet de burgemeester zich niet met het Sinterklaasfeest bemoeien.

De manifestanten zongen meermaals het lied ‘Sinterklaas wie kent hem niet’ van Henk Westbroek. De bekende Brabander Johan Vlemmix brak in een korte toespraak een lans voor Zwarte Piet. “Ik hou van Zwarte Piet en zal dat altijd blijven doen”, zei hij.