Kroongetuige B. gehoord in andere moordzaak

Kroongetuige Nabil B. moet worden gehoord over de moord op crimineel Wout Sabee in 2016. Dat gaat begin volgend jaar gebeuren, maar niet tijdens een openbare zitting bij de rechtbank.

B. is getuige in het grote liquidatieproces Marengo, dat losstaat van deze zaak, maar hij zou mogelijk informatie hebben over de moord op Sabee. De kroongetuige zou hebben gehoord dat Saïd Razoukki, de rechterhand van de meest gezochte crimineel van Nederland Ridouan Taghi, meer van de liquidatie zou weten. De moord zou in opdracht van hen zijn uitgevoerd en te maken kunnen hebben met een mogelijk door Sabee gestolen partij drugs van 200 kilo.

Hoofdverdachte in de moordzaak is Marcel D. Zijn advocaat vroeg de rechtbank – voor deze zitting uitgeweken naar de extra beveiligde locatie op Schiphol – vrijdag om D. vrij te laten uit de hechtenis waar hij al dertien maanden in zit. De rechtbank ging daar echter niet in mee, de verdenkingen tegen de 36-jarige man zijn nog te zwaar.

Sabee werd ruim drie jaar geleden in De Meern doodgeschoten. Twee jaar daarvoor overleefde hij een aanslag op zijn leven. Twee mannen zijn inmiddels veroordeeld voor deze poging. Marcel D. wordt in deze zaak ook verdacht van de moordpoging. Sabee was voor zijn dood in gesprek met justitie. Hij had meerdere verklaringen afgelegd en bedongen dat deze pas openbaar mochten worden na zijn dood of als hij vermist zou raken.

De zaak gaat 30 januari verder met wederom een inleidende zitting. Wanneer de zaak inhoudelijk behandeld gaat worden, is nog niet duidelijk. Dat kan nog wel meer dan een jaar duren.