Onderzoekers: Nederland wordt conservatiever

Voor het eerst in bijna veertig jaar zijn jongeren in Nederland minder vooruitstrevend dan de generaties voor hen. Jongeren die in de jaren tachtig en negentig zijn geboren zijn duidelijk conservatiever dan babyboomers, mensen die in de jaren na de Tweede Wereldoorlog het levenslicht zagen.

Van de dertigers vindt 11,5 procent dat abortus zelden of nooit te rechtvaardigen valt. Onder vijftigers en zestigers is dat net iets meer dan 7 procent en het verschil wordt volgens onderzoekers alleen maar groter.

“In het verleden waren de ouderen altijd conservatiever. Maar de trend dat Nederland alsmaar progressiever wordt, is duidelijk gestopt”, zegt Quita Muis van de Universiteit van Tilburg in een interview met het AD.

“Het lijkt erop dat de jongere generaties op zoek zijn naar nieuwe structuur om hun identiteit aan op te hangen. Daarbij komen ze uit bij dingen van vroeger.” Ook over euthanasie wordt behoudender gedacht, aldus de socioloog. Ze spreekt in de krant van ‘nieuw conservatisme’, dat losstaat van religie. Het is volgens Muis nog te vroeg om te bepalen of deze trend zich doorzet.

Basis voor de conclusies is een al bijna veertig jaar lopend Europees onderzoek. Daarin wordt – ook van bijna 7000 Nederlanders – de mening gevraagd over zaken als zelfdoding, abortus en homoseksualiteit. De meest recente resultaten van dat onderzoek worden binnenkort gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Mens en Maatschappij.