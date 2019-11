Rode Kruis opent gironummer voor hongersnood

Het aantal mensen met honger neemt toe: in totaal lijden 820 miljoen mensen in de wereld honger. Dat terwijl het aantal juist jarenlang aan het dalen was. Het Rode Kruis vraagt vooral aandacht voor de ernstige humanitaire situatie in onder andere Jemen, Centraal Afrikaanse Republiek (CAR) en Zuidelijk Afrika. De hulporganisatie heeft giro 6868 geopend.

Zambia is een van de landen in zuidelijk Afrika waar de situatie alarmerend is. Hier kampen 2,3 miljoen mensen met acute voedselonzekerheid, 600.000 meer dan een maand geleden. Het is sinds 1981 niet zo droog geweest in het land. Maar ook waren er vorig jaar zware overstromingen in delen van het land waardoor oogsten zijn mislukt.

De combinatie van conflicten en extreem weer door klimaatverandering is een voedingsbodem voor dreigende hongersnood, stelt het Rode Kruis. De organisatie helpt met voedsel, schoon drinkwater en medische zorg. Gezien de sombere voorspellingen liggen er plannen klaar om de hulpverlening op korte termijn op te schalen. Hiervoor is minimaal 35 miljoen euro nodig.