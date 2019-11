Nederlanders om in de gaten te houden: engineer Tim van Deursen (39) van Hack the Planet

Toen engineer Tim van Deursen vader werd, stelde hij zichzelf de vraag: hoe staan mijn twee zoontjes straks in de wereld? Mijn leven is één ding, maar hoe leven zij straks verder en vooral, in wat voor wereld? Naast zijn gave projecten voor software agency Q42 is hij de non-profit start-up Hack the Planet gestart om op een actieve manier bij te dragen aan de wereldproblematiek en zijn pragmatische software kennis en dat van zijn collega’s te delen daar waar het nodig is.

Een beetje zorgen maakt hij zich wel, als hij de kranten openslaat. “We kampen met flinke uitdagingen. Ik ben me al vrij bewust van hoe ik in het leven sta, maar ik vind dat ik actief mag gaan kijken hoe ik een bijdrage kan leveren. Wat mij opvalt, is dat veel mensen denken dat iemand anders waarschijnlijk wel bezig is met het oplossen van een maatschappelijk probleem. Vaak is dat niet het geval. Er is dus best veel te doen en ik ben vrij naïef in een aantal uitdagingen gestapt.”

Tim begon met Greenpeace, voor wie hij een drone heeft gebouwd om bosbranden in Indonesië te monitoren. “We zitten hier met 85 technische en innovatieve mensen. We moeten die hersencellen inzetten voor uitdagingen waar we nationaal en internationaal mee te kampen hebben. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden in hoe we uitdagingen kunnen aanpakken, namelijk met een technische component. Hier kan je prima engineers voor inzetten. Commerciële projecten zijn belangrijk, maar het is ook belangrijk om ruimte te creëren voor maatschappelijke uitdagingen.”

Met welke intentie doe je wat je doet?

“Vanuit een gevoel dat ik een ‘nee’ niet kan accepteren. Ik zie altijd mogelijkheden, ik ben een optimist. Als ik een uitdaging zie, formuleer ik in mijn hoofd meteen wat voor mogelijke oplossingen er zijn. Ik ben daar niet uniek in, het is een karaktereigenschap van software engineers. Als we bepaalde problematiek zo belangrijk vinden in de wereld, waarom zijn we er dan niet mee bezig? Er wordt veel gepraat, maar er is weinig actie. Neem het project EldersVR dat we zijn gestart in Den Haag. In Nederland is er veel eenzaamheid onder ouderen. Wat is het beste wat je kunt doen? Een nieuwe ervaring bieden en ervoor zorgen dat ze niet sociaal geïsoleerd raken. Fysiek op pad gaan is vaak niet haalbaar, dus hebben we een virtual reality product ontwikkeld. De ouderen krijgen samen met iemand anders een virtual reality bril op en zo kunnen ze samen een gondeltocht door Italië maken, naar het Kurhaus in Scheveningen gaan of in het reuzenrad zitten. Ze vragen nu al of we terug willen komen, want de (demente) ouderen praten er nog steeds over.”

Waarom sta je in de ochtend op?

“Omdat ik het gevoel heb dat ik een verschil kan maken. Het is fijn als je iets in gang zet waarvan je keer op keer ziet dat het iets uitmaakt. Dat je weet dat je met belangrijke dingen bezig bent. Dat is voor elk mens fijn als je dat hebt, en ook heel belangrijk. Voor mij is het dan geen probleem om in de ochtend op te staan. Tof, denk ik dan, we gaan weer aan de gang.”

Hoe is het nu met je?

“Het is altijd heel erg druk. We zijn nu bezig met een anti-stroperij project in Afrika en wat we voor het EldersVR project aan het doen zijn, is ook groot. Verder zijn we gevraagd door South bij Southwest, een groot muziek en techniek festival in Amerika, om een keynote presentatie te geven. Ik ga daar praten. Van de 6000 aanmeldingen zijn wij gekozen om over het anti-stroperij project te vertellen en wat we aan het doen zijn met Hack the Planet.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als engineer?

“Daar ben ik best wel extreem in. Ik ben al langer met mijn gezondheid bezig. Ik let op wat ik eet en zorg ervoor dat ik gezonde voeding binnenkrijg, dus biologisch, vers en van goede kwaliteit. Ik sport veel, al van jongs af aan. Dat geeft me veel energie. Ik doe aan hardlopen, karate en thai boxen. Je bent veel efficiënter, als je lekker in je lijf zit. Het werkt door in hoe je hersenen werken.”

Wat zou je graag nog een keer willen ervaren?

“Er zijn veel dingen die heel tof zijn, maar ervaringen zijn het allerbelangrijkste voor mij. Het gaat niet om dingen kopen, maar nieuwe ervaringen opdoen. Het maakt niet uit wat het is, het kan ook klein zijn. Door nieuwe ervaringen, door dingen die je ziet en doet en door de mensen die je ontmoet, houd je het vlammetje aan in je hoofd en blijft het leven interessant.”

Welke wijze les heb je recent geleerd?

“Geen dingen kopen, maar ervaringen opdoen. Soms moet je voor een ervaring geld uitgeven, maar dat vind ik leuker dan een nieuwe laptop.”

Wat kunnen wij van jou leren?

“Zorg dat je dingen najaagt en denk niet dat anderen met een probleem of uitdaging bezig zijn. We kunnen over van alles iets vinden en klagen, maar ga ermee aan de bak, ga het veranderen, ben zelf die verandering. Ik geef dat ook mee in mijn presentaties. Dat is een van de redenen waarom ik Hack the Planet ben gestart: ik kan niet alles alleen oplossen. Ik heb meer mensen nodig en dit vraagt om een verandering in onze state of mind. Het gaat me niet alleen om de projecten, maar de echte uitdaging, namelijk het mobiliseren van mensen om mee te gaan doen.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Dat ik continu gewoon doorga, ik heb een vechtersmentaliteit. Door karate heb ik mezelf die mentaliteit aangeleerd, een manier van omgaan met tegenslagen en uitdagingen. Welke rol speel je zelf hierin? Ga je aan de zijlijn staan of denk je: lets fix this. Laten we wat gaan doen.”

Stel, je bent een dag premier van Nederland. Welk probleem zou je als eerste gaan oplossen en hoe zou je dat gaan doen?

“Er zijn genoeg problemen in Nederland, maar waar ik meteen aan denk is het lerarentekort en de luchtvervuiling. Hoe kunnen we bijvoorbeeld het lerarentekort op een innovatieve manier oplossen? Ja, het is mensenwerk. Er moeten gewoon leraren bij en ze mogen beter betaald krijgen, maar hoe kan je bepaalde lessen veel beter maken dan een leraar ooit zou kunnen geven? Ik zou gaan kijken hoe je een les digitaal kan geven. Er kijken ook miljoenen mensen naar de Cosmos serie op Netflix, Dat is heel schaalbaar. Zo’n online les kan een aantal uur opvangen, bijvoorbeeld als een leraar uitvalt. De les bestaat uit animaties, special effects en virtual reality. Ik kan me zo voorstellen dat dit goed werkt.”

Welke quote zou je op een t-shirt laten zetten?

´Things are only impossible until they’re not!”