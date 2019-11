Directeur AEB: focus moet terug naar de ovens

Nu alle zes verbrandingsovens van het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam weer werken, komt de aandacht van het bedrijf ook precies daar te liggen: het omzetten van afval in duurzame energie voor de stadsverwarming. Alle andere activiteiten, zoals een biomassacentrale, worden gestopt, zegt AEB-directeur Paul Dirix in een interview met Het Parool. “Als je aandacht hebt voor veel verschillende dingen, gaat meestal niet alles goed. Dat wil ik niet meer. Onze focus moet terug naar de ovens. We hebben nu alle aandacht nodig om de veiligheid en het onderhoud weer op niveau te krijgen.”

Het bedrijf raakte eerder dit jaar in een crisis en moest met miljoenen aan noodsteun van de gemeente overeind worden gehouden. Vier ovens werden stilgelegd, waardoor ook elders in het land het afval zich ophoopte.